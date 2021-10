Rekordmange tok vaksine mot influensa i fjor

innenriks

I koronaåret 2020 fikk Norge tilgang til 1,2 millioner doser influensavaksiner, som tilsvarer to tredeler av behovet. Det endte med vaksinemangel og restriksjoner på hvem som kunne få vaksinen. Likevel har vaksinasjonsgraden mot influensa aldri vært så høy som i fjorårssesongen, ifølge tall fra SSB.

– Det er meget gledelig, og det er bra at stadig flere ønsker å ta influensavaksinen. Utviklingen har gått rett vei de siste sju årene, og vi tror at vi vil se en ytterligere økning i år, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NTB.

Blant helsepersonell var vaksinasjonsgraden 50 prosent, blant risikogruppene 51 prosent. Til sammenligning var tallene henholdsvis 44 og 40 prosent året før.

Helsedirektoratet har spurt helsepersonell om deres forhold til årets influensavaksine. Tradisjonelt har både befolkningen og helsepersonell vært noe mer skeptiske til influensavaksinen enn andre vaksiner. Resultatet av undersøkelsen viser at omtrent like mange helsepersonell planlegger å vaksinere seg i år som i fjor.

Direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg sier de jobber med å øke vaksinasjonsgraden blant helsepersonell.

– Andelen har økt år for år siden 2014/15-sesongen. Det er tydelig at stadig flere helsepersonell tar vaksine når vaksinen er gratis og arbeidsgiver gjør den lett tilgjengelig i en travel arbeidshverdag. Det er også viktig å være klar over at mange helseinstitusjoner har en vaksinasjonsdekning på over 90 prosent, mens andre har vesentlig lavere dekning. Kommuner og arbeidsgivere som ligger etter, oppfordres nå til å ta enda større ansvar for dette, sier Stoltenberg.

