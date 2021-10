Kongsberg-ordfører: Det som ingen trodde kunne skje, har skjedd

innenriks

I en oppdatering på kommunens nettsider opplyses det at de setter kriseledelse fra klokken 9, og at Kongsberg kirke er åpen for alle fra samme tidspunkt.

– Det som ingen trodde kunne skje, har skjedd. En grusom voldshendelse har rammet byen vår. Så langt kan vi konstatere at fem personer er bekreftet døde og ytterligere to er skadd, skriver Sand og rådmann Wenche Grinderud i meldingen.

– Vår dypeste medfølelse og varme tanker går til dem som er sterkest berørt. Hele Kongsberg-samfunnet preges av dette. Nå står vi sammen og tar vare på hverandre, skriver de.

Til VG sier ordføreren at både Kongsberg og nabokommunene er berørt av det som har skjedd.

– Det skaker jo opp hele lokalsamfunnet og nabokommunene. Jeg vil tro det er mange som kjenner de som er direkte berørt. Dette vil prege samfunnet i lang, lang tid fremover, sier ordføreren.

