Jonas Gahr Støre reiser til Kongsberg fredag

Støre viet angrepet i Kongsberg betydelig oppmerksomhet på sin første pressekonferanse som statsminister torsdag kveld. Han omtalte saken hvor fem personer ble drept og to skadd som et grusomt angrep på uskyldige mennesker.

– Vi håper å få til et besøk på Kongsberg, justisministeren og jeg, i morgen på dagen, for å gi uttrykk for støtte og lytte til hva de har opplevd, sa Støre på pressekonferansen.

Reiser utpå dagen

I et Facebook-innlegg bekrefter statsministeren at han sammen med justisminister Emilie Enger Mehl reiser til Kongsberg fredag.

– Jeg ønsker å uttrykke min dypeste medfølelse med de rammede på Kongsberg og med et helt samfunn som er i sjokk og sorg etter de grufulle handlingene som ble begått i går, skriver Støre i innlegget.

Til NTB sier Støre at tidspunkt for reisen enda ikke er fastsatt, men at det trolig blir et stykke utpå dagen.

Vil vise solidaritet

Støre understreker at han reiser på vegne av folket.

– Vi legger vekt på å vise solidaritet og lytte til erfaringene de har hatt, sier han til NTB.

Videre sier Støre at handlingene på Kongsberg rammer byen på en måte som han tror berører hele det norske folket.

– Da skal regjeringen være der på vegne av folket, og gi uttrykk for støtte og solidaritet.