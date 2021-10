innenriks

– Tusen takk for at denne buketten har fått styre Norge i åtte år. Vi leverer et land i god form til neste regjering, og ønsker dem lykke til, sa Erna Solberg fra Slottsplassen.

Hun kom ut av sitt siste statsråd med resten av regjeringen, der fikk de utdelt blomster og en runde applaus fra de frammøtte.

