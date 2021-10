Mange forbrukere føler seg lurt i butikken

innenriks

– Åpenbart ikke godt nok, sier Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet om at så mange som 41 prosent følt seg lurt som følge av for dårlig opprinnelsesmerking på matvarer.

Han påpeker at plasseringen av produktene i butikk er med på å skape forvirring, skriver Nationen.

– Når emballasjen for kjøtt fra Norge og kjøtt fra Tyskland er identisk og plasseres side om side i butikkhyllene, ender forbrukere med ønske om å kjøpe førstnevnte gjerne opp med to ting: feil produkt og følelsen av å ha blitt lurt, sier Instefjord.

Merket med flagg

Flere produkter er også merket med et norsk flagg og informasjon som for eksempel at et brød er «bakt i Norge», sier Instefjord.

– I mange tilfeller kommer det ikke engang fram av emballasjen hvor produktet kommer fra, sier han.

Forbrukerrådet får støtte fra Norges Bondelag, som mener regelverket må bli tydeligere og bedre.

Vil ha tydeligere merking

– Når forbrukeren sier så tydelig ifra om at opprinnelse på maten de kjøper ikke er godt nok merket, er det en tydelig beskjed om at bransjen må skjerpe seg. Forbrukeren er opptatt av merking, og det må også bransjen være, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Undersøkelsen viser også at den viktigste grunnen til at forbrukerne vil vite hvor maten er produsert, er fordi de vil støtte norsk matproduksjon.

