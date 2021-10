Sparebank 1: Unge i distriktene kommer godt ut

innenriks

– Unge i distriktene kommer veldig godt ut.

Det er den umiddelbare reaksjonen på forslaget til statsbudsjett fra forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1.

– De med lavere og middels inntekter nyter godt av jobbskattefradraget for unge under 30 år på opptil 5.170 kroner. Det er et beløp som virkelig monner. Og når reisefradraget blir betydelig gunstigere for alle som bor i distriktskommuner, kan vi kanskje si at unge i distriktene er vinnerne i budsjettet, sier Gundersen.

Bunnfradrag for reiseutgifter for alle som bor i distriktskommunene, utgjør ifølge ham en skattelette på opptil 2.200 kroner. Utover det tror han skatteendringene som er foreslått, vil gjøre små utslag for folk flest.

Han tror mange vil merke at det er foreslått høyere avgifter på hybridbiler og elbiler, tross fortsatt klar favorisering av elbil. Pumpeprisen på bensin stiger med over 50 øre med økt CO2-avgift.

– For å nå klimamålsettingene går bilavgiftene opp og drivstoff blir dyrere. Det er fortsatt klart mest gunstig med elbil, men det er nok sannsynlig med omkamp når vi får ny regjering, sier Gundersen.

(©NTB)