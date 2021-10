Mann dømt for å ha forvoldt vennens død på Sortland i 2018

innenriks

Den 41 år gamle mannen ble først dømt i Vesterålen tingrett for grov kroppskrenkelse med dødsfølge i 2020. Dommen ble anket, og nå slår altså Hålogaland lagmannsrett fast at dommen var passende.

Den dømte har erkjent å ha forvoldt vennens død under et basketak, og at han ikke tilkalte hjelp etter hendelsen.

35-åringen ble meldt savnet, og han ble funnet først to dager senere, på verandaen i leiligheten der de to hadde oppholdt seg.

Lagmannsretten finner det skjerpende at den dømte lot avdøde bli liggende på gulvet uten å tilkalle hjelp etterpå. Retten mener også at avdøde ble behandlet på en svært uverdig måte, blant annet ved at han ble plassert på verandaen.

