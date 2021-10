Boligprisene falt med 0,9 prosent i september

innenriks

I alt har boligprisene steget med 8 prosent de siste tolv månedene. I gjennomsnitt tar det 35 dager å få omsatt en bolig.

Boligprisstatistikken ble lagt fram på en pressekonferanse tirsdag formiddag. Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge mener prisutviklingen er sterkere enn det som er normalt for måneden.

– Boligprisene i Norge utviklet seg sterkere i september enn det som er normalt for måneden. Flere byer som Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Bodø hadde en sterk sesongkorrigert utvikling, sier han.

Spår videre nedgang

Boligprisnedgangen kommer etter at Norges Bank for første gang hevet den rekordlave renta som har vært under koronapandemien.

– I slutten av september fikk vi den første av flere varslede renteøkninger fra Norges Bank, men det er for tidlig å se tegn til at økte renter har noen effekt på boligprisutviklingen. Historisk har det også vært en tendens til at det tar lengre tid før gradvise renteøkninger får effekt i boligmarkedet, sier Lauridsen.

Han sier prisutviklingen nå på lengre sikt er avtagende, og at boligmarkedet nå følger normalt konjunkturforløp.

– Vi venter at boligprisene vil fortsette å falle som normalt gjennom høsten. Og slik det står nå, vil boligprisutviklingen for 2021 bli noe svakere enn Eiendom Norges prognose på 7,5 prosent tolvmånedersvekst ved utgangen av året, sier Lauridsen.

Sterkest i Bodø

I september ble det solgt 10.378 boliger i Norge, noe som er 6,8 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2020. Samme måned ble det lagt ut 9.987 boliger til salgs, noe som er 7,1 prosent færre enn tilsvarende måned i fjor.

Det er Bodø/Fauske som hadde den sterkeste sesongkorrigerte prisutviklingen i september, med en oppgang på 1,1 prosent. Området har hatt sterk prisutvikling det siste året, og prisene har steget med 14,7 prosent de siste tolv månedene.

Follo har svakest sesongkorrigert utvikling med en nedgang på 1 prosent.

I Oslo falt prisene nominelt med 0,8 prosent i september. Sesongkorrigert steg prisene med 0,2 prosent. Tolvmånedersveksten i Oslo ligger på 7,2 prosent.