Ap og Sp enige om å droppe firerkravet i matte i lærerutdanningen

– I dag mangler én av fem som underviser i norsk skole, lærerutdanning, og lærermangelen øker. Derfor er det for en ny regjering veldig viktig å snu denne utviklingen, så alle elever møter kvalifiserte lærere som har tid til dem, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK.

Under regjeringsforhandlingene på Hurdalsjøen Hotell har Ap og Sp blitt enige om noen hovedpunkter i en ny skolepolitikk.

Vil omgjøre «avskiltingen»

Punktene på skolepolitikken som nå kommer inn i en ny regjeringsplattform er de følgende:

* Omgjøre den såkalte «avskiltingen» av lærere utdannet før 2014. Utover dette består kompetansekravene.

* Rekruttere tilbake lærere som har forlatt yrket, ved å utvikle et eget program for dette.

* Ny nasjonal rekrutteringskampanje til lærerutdanningen, særlig rettet mot menn.

* Erstatte inntakskravet på fire i matematikk med «mer treffsikre» opptakskrav til lærerutdanningen.

Også SV, som forlot sonderingene på Hurdalsjøen Hotell, har vært enig med Ap og Sp om å fjerne firerkravet. Dermed kan de to partiene som trolig danner regjering, søke flertall i Stortinget hos SV.

– Senker ambisjonene

Kunnskapsminister og Venstre-leder Guri Melby reagerer på at Ap og Sp vil droppe firerkravet.

– Å redusere kompetansekravene for lærere vil bidra til å redusere satsingen på systematisk videreutdanning og kompetanseutvikling, sier hun.

Høyres Mathilde Tybring-Gjedde mener at Ap og Sp senker ambisjonene for læreryrket.

– Etter at vi innførte firerkravet i den enkleste matematikken, er det langt flere studenter som fullfører lærerutdanningen, og færre som stryker på matematikkeksamen. Det er faktisk det viktigste for elevene. Det blir ikke bedre undervisning av å senke kravene og ambisjonene for lærernes kompetanse. Det er en gammeldags quick fix, sier stortingsrepresentanten.