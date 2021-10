Geologer undersøker bygård med sprekker i Bergen – mange evakuert

innenriks

Flere bygårder i Vestre Torggaten ble evakuert tidligere på dagen, men like etter klokka 18 kunne beboerne i ett av nabohusene flytte tilbake.

Eieren av huset, Anne Brit Reigstad, sier til Bergens Tidende at det bor tre personer der. En befaring i bygget mandag førte til at politiet ble varslet.

– Det var i dag en omfattende befaring, der både kommune og forsikringsselskap var med. Da oppdaget man at det var bevegelse i en mur mellom to hus, sier Reigstad til avisa.

Ved 18-tiden opplyste politiet at en geolog/geofysiker straks skal undersøke bygget, og at evakueringen og sperringene blir opprettholdt.

Det pågår gravearbeider i kjelleren på nabohuset, og politiet frykter at dette kan ha ført til svakheter i huset.

– Det er kommet sprekker i huset. Vi mistenker at det er tegn på at det har seget i forbindelse med gravearbeid, sier innsatsleder Stian Myrseth i politiet til Bergensavisen.

Også brannvesenet er bekymret.

– Vi gjør oss klare for at det verste kan skje og frykter at huset kan rase, sier innsatsleder i brannvesenet, Jan Aase til avisen.

