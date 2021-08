Naturvernforbund kritisk til ulovlig meteorittjakt

innenriks

– Vi er bekymret og veldig provosert over det som får pågå og pågår i Finnemarka naturreservat, sier styreleder Erik Jacobsen i Naturvernforbundet i Lier til Drammens Tidende.

Fredag organiserte Røde Kors et systematisk søk etter meteoritten som forrige helg landet i området. Rundt 70 personer deltok i det omfattende søket, som for øvrig endte uten funn.

Jacobsen mener dette var en belastning for dyre- og fuglelivet i området.

– Det er utrolig at myndighetene bare kan la dette skje, sier han.

Ifølge Statsforvalteren i Oslo og Viken var meteorittjakten ulovlig fordi Røde Kors ikke hadde søkt om tillatelse til å organisere et arrangement. Røde Kors mener på sin side at meteorittjakten var en beredskapsøvelse og ikke et arrangement.

I neste uke skal representanter fra Røde Kors og Statsforvalteren møtes for å diskutere saken nærmere.

– Vi var veldig forsiktige med tanke på naturen, forsikrer områdeleder Christian Hollie i Søndre Buskerud Røde Kors.

(©NTB)