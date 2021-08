Brann i boligblokk i Kristiansand

innenriks

– Brannvesenet i gang med slokking, vi har ikke helt oversikt, men det skal være snakk om to oppganger som er berørt, sier operasjonsleder Ronny Aateigen Andersen i Agder politidistrikt til NTB.

Han forteller videre at det pågår hektisk arbeid for å få oversikt over situasjonen.

Til Fædrelandsvennen sier Andersen at brannen mest sannsynlig startet etter at det tok fyr i en bod øverst i blokka etter at lynet slo ned.

Politiet skriver på Twitter at alle leiligheter skal være klarert.

– En person er kjørt til sykehuset med røykskader, ukjent skadeomfang, opplyser de.

(©NTB)