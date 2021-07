Klart rødgrønt flertall i julimålingene

innenriks

Dersom det hadde vært resultatet i et stortingsvalg, ville det gitt et klart flertall. Med støtte fra MDG og Rødt som har 18 mandater til sammen, ville sentrum-venstre hatt hele 111 mandater, viser julitall fra nettstedet pollofpolls.no.

Det trengs 85 mandater for å få flertall i Stortinget, som har 169 seter.

Ap størst

Poll of polls regner hver måned ut et snitt av norske meningsmålinger, og i gjennomsnittet for april er Arbeiderpartiet det største partiet med 24,3 prosent oppslutning.

Deretter kommer Høyre (20 prosent), Senterpartiet (17,6 prosent), Frp (9,9 prosent) og SV (7,7).

I målingene er både MDG (4,5 prosent) og Rødt (5,6 prosent) over sperregrensa, mens de borgerlige regjeringspartiene KrF (3,2 prosent) og Venstre (3,5 prosent) er under.

Sperregrensa er i dag på 4 prosent. De som er over, er med i fordelingen av 19 utjevningsmandater. Dermed har det stor innvirkning på partienes innflytelse om de havner over eller under sperregrensa.

44 dager til valget

Trenden ser ut til å være noenlunde stabil. Siden mai har det vært størst utslag hos Høyre, som har gått ned 2,6 prosentpoeng. Sp og Rødt har i samme periode gått opp henholdsvis 1,1 og 1,3 prosentpoeng.

Siden januar har Ap gått opp 3,9 prosentpoeng, mens Høyre har gått ned 4,7 prosentpoeng. I samme periode har Sp gått ned 3,1 prosent prosentpoeng, mens Rødt har gått opp 1,6 prosentpoeng. De øvrige partiene har hatt en noenlunde stabil utvikling.

Det er 44 dager igjen til valgdagen 13. september. Denne uken startet flere av de store partiene sin valgkampturné.

(©NTB)