innenriks

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 27 smittede per dag i Oslo.

Smittetallene er fortsatt høyest i Frogner bydel, som det har vært hele den siste uken. Her er smittetrykket nå på 113 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det er registrert ni nye smittede på Frogner det siste døgnet.

Sagene bydel ligger nå sist på smittestatistikken med et smittetrykk på 33. Totalt er 38.172 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

(©NTB)