Ni nye smittede i utbruddet i Ørsta og Volda

– Fredag 30. juli er det så langt til sammen meldt ni positive tilfeller av covid-19 i Ørsta/Volda, opplyser sunnmørskommunene på sine nettsider.

Torsdag kveld meldte kommunene at hele 61 personer hadde testet positivt den dagen. Arrangører er blitt oppfordret til å avlyse alle arrangementer i helgen, og Volda kommune har politianmeldt restauranten og utestedet MyKitchen i Volda etter smitteutbruddet.

I Volda blir det nå gult nivå i barnehager og skolefritidsordningen fra mandag, opplyser ordfører Sølvi Dimmen (Sp) til Dagbladet.

På et møte der representanter for Ørsta, Volda, statsforvalteren og Folkehelseinstituttet deltok fredag, ble man enige om å ikke innføre noen lokale forskrifter foreløpig.

– Det vil bli gjort nye vurderinger på mandag, sier Dimmen.

Hun forteller at formannskapet er varslet om at de kan bli kalt inn på kort varsel for å vurdere eventuelle forskrifter.

