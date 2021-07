innenriks

Regjeringen kunngjorde onsdag at de ikke vil iverksette det siste trinnet av lettelser i koronatiltak ennå.

– Vi ønsker å ha litt flere vaksinerte før vi gjør det, fordi vi vil aller helst sørge for at vi kan starte skolene, universiteter og høyskoler på grønt nivå, et nivå som gjør at vi kan starte mest mulig normalt, sier Solberg til NTB:

(©NTB)