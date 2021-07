Folk delt om abortgrense – flertall for dagens lov

innenriks

I alt svarer 41,9 prosent av de spurte at dagens abortlov bør beholdes som den er. 26,9 prosent mener grensen for selvbestemt abort uten nemndbehandling skal utvides til uke 18, mens 11,1 prosent mener man bør utvide retten til uke 22.

Undersøkelsen som er gjort av Sentio på oppdrag fra Klassekampen, ble gjennomført fra 2. til 6. juli i år.

Ap, SV, MDG og Rødt har alle programfestet å utvide grensen for selvbestemt abort. SV og Rødt går lengst og ønsker at grensen skal gå ved 22 uker, mens Ap og MDG går inn for 18 uker.

Samtidig har Senterpartiet gjort det klart at de vil gjøre alt de kan for å beholde dagens grense.

Tuva Moflag, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for Ap, mener at andelen som støtter dagens abortlov reflekterer at loven har vært godt forankret over mange år. Samtidig understreker hun at 38 prosent støtte for å endre loven, også er et betydelig tall.

– Jeg opplever at folk er enige i at vi skal fjerne nemndene. Det er kanskje større forståelse for det enn at selve grensen skal utvides. Det er som at ikke alle tenker over at når nemndene skal bort, så må nødvendigvis grensen for selvbestemt abort også utvides, sier hun.

I en tilsvarende måling Kantar gjorde for TV 2 i mai svarte 49,7 prosent at de ønsket å bevare dagens abortlov. 46,5 prosent ville utvide grensen til enten 18 eller 22 uker, som er da fosteret ansees å være levedyktig.

(©NTB)