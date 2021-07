Endringer i trinn tre i gjenåpningsplanen

innenriks

Endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 2. august, opplyser regjeringen.

Sosiale tilstelninger for ansatte i bedrifter og organisasjoner defineres etter endringen som et offentlig arrangement i motsetning til i dag hvor de må følge reglene om private arrangementer. Det er en forutsetning at arrangementet skjer i regi av en ekstern aktør.

Det gjøres unntak fra innreiserestriksjonene for mindreårige barn som reiser til Norge sammen med foreldre som har unntak fra innreiserestriksjonene på annet grunnlag enn koronasertifikat. Barn som reiser med foreldre som har unntak fra innreiserestriksjoner på grunnlag av koronasertifikat, har tidligere fått et slikt unntak og kan i dag reise inn.

Passasjerferger som seiler fra et grønt land til et land med karanteneplikt uten å ta om bord nye passasjerer, skal ikke regnes som offentlig transport etter covid-19-forskriftens regler om unntak fra innreisekarantene for reisende med kortvarig opphold i områder med karanteneplikt.

