Den siktede for skyting i Lørenskog nekter straffskyld

Den siktede ble pågrepet to dager etter hendelsen 13. juli. En mann i 20-årene kom uskadd fra hendelsen.

– Min klient har opplyst til politiet at han ikke erkjenner straffskyld, forteller forsvareren, advokat Øyvind Bratlien, til Romerikes Blad.

– Ikke spurt om avhør

Den siktede er fortsatt ikke avhørt, men forsvareren avviser at det er fordi han nekter.

– Jeg har ikke mottatt noen forespørsel om avhør fra politiet. Vi tar stilling til det når det kommer. Jeg antar at det beror på at etterforskningen er vanskelig, at de har lite opplysninger og at de vil samle det de kan før de ber om avhør, sier han.

Politiet på sin side har forstått det slik at siktede ikke vil forklare seg.

– Politiet har forstått det slik at siktede ikke ønsket å avgi forklaring, men vil for sikkerhets skyld snarlig få brakt dette på det rene, sier politiadvokat Christoffer Wiborg Seyfarth.

Meldte seg to dager etterpå

Den siktede meldte seg for politiet to dager etter hendelsen. Han er varetektsfengslet i fire uker, noe han samtykket til.

Ifølge Romerikes Blad er skytevåpenet som ble brukt, fortsatt ikke funnet. Det er heller ikke bilen som den siktede brukte den dagen, en hvit Volkswagen Golf. Politiet leter også etter et vitne til skytingen, en person som kjørte en Toyota.

– Vi etterforsker bredt, og det gjenstår mye arbeid. Vi har et lag som jobber intenst med denne saken. Vi har foretatt en rekke avhør i saken, og flere vil det bli, sier politiadvokaten.

