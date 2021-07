Byråden: Alle osloskoler åpner trolig på grønt nivå fra skolestart

innenriks

Skolebyråden i Oslo mener smittetallene reder grunnen for grønt nivå.

– Nå er smitten så lav at det ligger til rette for å gjenåpne skolene på grønt nivå, sier Inga Marte Thorkildsen i en tekstmelding til VårtOslo.

Osloskolene har vært på rødt eller gult nivå siden november i fjor. Mandag førstkommende åpner aktivitetsskolen igjen etter ferien.

Onsdag ble det også klart at regjeringen utsetter gjenåpningen av landet med minst to uker. Helse- og omsorgsdepartementet understreker samtidig at det er viktig at barn og unge blir prioritert først.

– Nå er det svært viktig å legge til rette for at skolene kan åpne på grønt nivå ved skolestart. Det krever at vi har god kontroll på smittesituasjonen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

