Fastlegene skal teste hvem som kun trenger én vaksinedose

Du trenger kun én vaksinedose for å være fullvaksinert hvis du har hatt korona tidligere.

Hvis du tror du har vært smittet, men ikke er testet, kan du nå bestille en antistoff-test hos fastlegen. Den vil vise om du har antistoffer mot covid-19 i kroppen og altså slipper unna med én vaksinedose.

Du kan også ta antistoff-testen hvis du har fått påvist korona i utlandet. Da vil ikke testresultatet være registrert i Norge. Du må kunne dokumentere at du har hatt korona før for å regnes som fullvaksinert etter første dose.

Disse kan ta testen

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som på bakgrunn av råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har gjort en forskriftsendring hvor det åpnes for bruk av antistoff-tester. Endringen trådte i kraft forrige uke.

Lege i Folkehelseinstituttet, Joakim Øverbø, presiserer at testen kun er aktuell for personer som ikke allerede er vaksinert. Du trenger heller ikke å ta den hvis du har fått påvist korona i Norge. Da er testresultatene allerede registrert hos FHI.

– For de aller fleste er det ikke nødvendig å ta en antistoff-test, og jeg vil oppfordre folk til å sjekke om de kan ha nytte av en slik test før de kontakter fastlegen, sier Øverbø til NTB.

Antistoff-testen er altså ment for personer som mistenker at de har hatt korona, men ikke har fått det påvist, og for alle som har testet positivt for korona i utlandet. I så fall må du vente i tre uker etter den positive koronatesten før du tar en antistoff-test.

Grønt koronasertifikat etter én uke

Du regnes som fullvaksinert etter én uke hvis antistoff-testen viser at du har hatt korona og du har tatt én vaksinedose. Dermed får du også grønt koronasertifikat.

Motsatt vil du ikke få grønt koronasertifikat hvis du lar være å ta vaksine etter en antistoff-test som viser at du har hatt korona. Grunnen til det er at testen ikke viser når du var smittet. Du må ha vært smittet i løpet av de siste seks månedene for å være regnet som beskyttet etter koronasmitte.

Testen kan tas hos fastlegen, på et kommunalt helsesenter eller en på en privat helseinstitusjon. Når testen er tatt, kan du få første vaksinedose. Hvis du vet når du ble smittet, bør du likevel vente i tre måneder fra du fikk positiv test til du tar vaksinen.

