Nakstad: – Vi er fortsatt sårbare i to-tre måneder til

Deltavarianten av koronaviruset dominerer nå både i Norge og i 19 land i Europa. Samtidig har smittespredningen skutt fart i flere europeiske land, blant dem Storbritannia, Spania og Sveits.

Norge har høy vaksinasjonsdekning blant dem over 65 år, men fortsatt er 800.000 voksne personer i landet uvaksinerte, mens mange venter på andre dose, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til Dagbladet.

– Derfor er vi fortsatt sårbare i to-tre måneder til, og det blir viktig fortsatt å ha kontroll over lokale smitteutbrudd til flere er vaksinert. Hvis vi klarer å beholde kontrollen, blir det lettere å leve som normalt, og vi unngår en økning i innleggelser blant personer som venter på vaksine, sier Nakstad.

For Europas del tror Nakstad at mørketallene for covid-19 kan være store. Der leder viruset kampen mot vaksinene akkurat nå, mener han.

– Jeg tror vi er på full fart inn i en fjerde smittebølge med deltavirus i Europa nå, men sannsynligvis blir det ikke en like dramatisk bølge av innleggelser denne gangen og langt færre dødsfall enn i fjor høst, siden stadig flere er beskyttet av vaksine, sier Nakstad.

