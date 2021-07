innenriks

I Nannestad kommune er det meldt om sju nye smittetilfeller, skriver Romerikes Blad.

– To er testet med bakgrunn i symptomer og ukjent smittevei. To er smittet i Nord-Norge og har fullført isolasjonsperiode der. Ingen konsekvens for videre smittespredning i Nannestad, skriver kommunen på sin hjemmeside.

I Ullensaker er det meldt om tre tilfeller lørdag. I alt er det meldt 16 nye i kommunen denne uken.

Tre nye tilfeller er også påvist i Lørenskog, mens fire tilfeller er meldt i Lillestrøm.

(©NTB)