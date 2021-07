110.119 personer har fått studieplass

innenriks

Henrik Asheim (H), statsråd for forskning og høyere utdanning, presenterte opptaket til høyere utdanning sammen med Samordna opptak på Oslo Met fredag.

Søkere til norske universiteter og høyskoler fikk tirsdag svar på om de har kommet inn. Av de 152.730 som søkte er over 137.994 kvalifiserte for opptak til minst ett studium, viser tallene fra Samordna opptak. Det er litt flere enn i fjor.

Totalt har flere enn sju av ti kvalifiserte søkere fått tilbud om studieplass, og av disse har flere enn halvparten kommet inn på førstevalget sitt.

Siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen har fått aller flest førstevalgsøkere, etterfulgt av rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Samtidig har det vært en nedgang ved lærerutdanningene. Totalt har 11.482 søkere fått tilbud om plass ved en lærerutdanning, som er en nedgang på 417 fra i fjor.

Nedgangen gjelder for alle trinn i grunnskolen og videregående, men nedgangen er størst for grunnskolelærerutdanning for de eldste elevene (5. til 10. trinn).

