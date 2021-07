Kong Harald: Vi har ikke gjort nok for å motarbeide de mørke kreftene

innenriks

– Det er mitt håp at vi kan hjelpe hverandre med å leve lærdommen fra 22. juli hver dag, i alt vi er og gjør. Samtidig må vi erkjenne at vi som samfunn ikke har gjort på langt nær nok for å se, for å hjelpe, for å bære byrden sammen – og for å motarbeide de mørke kreftene, sa kong Harald i Oslo Spektrum torsdag kveld.

– Dette er jeg lei meg for, sa han.

Som for ti år siden ble det arrangert en nasjonal minnemarkering i storsalen. Også torsdag kveld talte kongen, slik han gjorde i 2011.

Torsdag sa han at vi som nasjon har et felles ansvar å lære de unge om hva som skjedde i 2011.

– Dette skylder vi alle de drepte, de pårørende, de berørte – og oss selv. Både for å bli bedre mennesker, for å bli et klokere folk, og for å skape et enda bedre Norge for dem som kommer etter oss, sa kongen.