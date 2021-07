De fleste av oss tenker sjelden på terrorangrepene

innenriks

– Manglende bevissthet kan føre til nye terrorhandlinger, sier AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem til P4.

Det er Senter for ekstremismeforskning, C-Rex, ved Universitetet i Oslo som står bak undersøkelsen. 90 prosent av oss tenker at 22. juli er en gal manns verk. I 2013 sa halvparten av de spurte at de sjelden eller aldri tenker på terrorhandlingene.

– Samtidig som bevisstheten rundt terroren har blitt mindre, har også høyreekstremismen vokst. Det foregår en heltedyrkelse av terrorister som Breivik på nettet, sier nestleder Anders Ravik Jupskås ved senteret.

Han er bekymret over tallene og mener at oppgjøret etter 22 juli ikke ble tatt når det skulle. Han peker også på at det tok lang tid før det som skjedde, kom inn i skoleverket.

Det er torsdag ti år siden terrorangrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011.

