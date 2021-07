Flere tror pandemien blir langvarig

innenriks

I undersøkelsen oppgir nå 18 prosent at de tror koronautbruddet i Norge vil vare i opptil ett halvt år til, mens 46 prosent sier opptil ett år.

20 prosent tror det vil ta to år, mens 16 prosent mener det vil ta enda lengre tid.

Over 36.000 nordmenn er spurt i undersøkelsen, som gjennomføres av Opinion.

Færre tror på rask bedring

Andelen av befolkningen som tror at pandemien varer kun opptil et halvt år til, har falt med hele 15 prosentpoeng siden juni.

– Det er ingen tvil om at stadig flere vaksineres, men nordmenn tror ikke lengre at det nødvendigvis betyr slutten på pandemien, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

De mest pessimistiske

Folks vurdering av pandemiens varighet i Norge nå er ganske lik med gjennomsnittet for alle målinger gjort under hele pandemien så langt.

Den største endringen finner vi i gruppa som venter at pandemien varer i mer enn to år til, og der ligger andelen nå 5 prosentpoeng over gjennomsnittet for alle målinger så langt.

Tror smitten vil øke

Den siste uka oppgir 44 prosent at de tror antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke.

29 prosent tror på reduksjon, mens resten tror antallet forblir uendret. Andelen som venter økt smitte fremover har hatt økende trend de siste fem ukene.

