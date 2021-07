Datainnbruddet på Stortinget: Norge peker på Kina

innenriks

Norge går nå langt i å holde Kina ansvarlig for dataangrepet.

– Kinesiske myndigheter har et ansvar for at den type aktivitet ikke skjer på deres territorium, sier Eriksen Søreide til NTB.

Mandag kalte hun Kinas ambassade inn på teppet for å ta opp saken direkte.

– Vår etterretningsinformasjon er at dette dataangrepet ble gjennomført fra Kina. Der kan det være mange ulike aktører, men vi har basert oss på den etterretningsinformasjonen vi har, sier Eriksen Søreide.

– Vi er nødt til å si ifra når vår viktigste demokratiske institusjon rammes på denne måten.

Epostinnbrudd

Innbruddet i Stortingets epostsystemer fant sted 10. mars og skjedde ved at sikkerhetshull i eposttjeneren Microsoft Exchange ble utnyttet.

Innbruddet var del av et stort globalt dataangrep der sikkerhetshullet i Microsoft Exchange ble utnyttet, og mandag gikk USA, Nato, EU, Norge og flere andre land alle ut med koordinerte uttalelser om sakskomplekset.

En amerikansk tjenestemann sier til nyhetsbyrået AFP at dette er første gang disse landene har gått sammen om å fordømme kinesiske dataangrep.

– Det var et globalt og stort angrep som skjedde i mars. Det betyr at mange land ble rammet, og det har vært arbeid fra etterretnings- og sikkerhetstjenestene i de ulike landene for å forsøke å finne og analysere de digitale sporene som alltid legges igjen etter denne typen cyberoperasjoner. Da har vi gjort vår vurdering, og det har også da de andre landene gjort. Og det er nokså entydige konklusjoner og resultater, sier Eriksen Søreide.

Ifølge henne bekreftes de norske konklusjonene også av flere allierte, EU og Microsoft.

Kraftig skyts fra Blinken

USAs utenriksminister Antony J. Blinken uttaler at USA holder Kina ansvarlig for et mønster av «uansvarlig, forstyrrende og destabiliserende atferd i cyberrommet».

Han beskylder det kinesiske departementet for statssikkerhet for å ha fostret et «økosystem av kriminelle leiehackere» som står bak både statlige operasjoner og økonomisk kriminalitet med egen vinning som formål.

Ifølge Blinken har USA sammen med allierte og partnere også formelt stadfestet at aktører med tilknytning til det kinesiske sikkerhetsdepartementet sto bak Microsoft Exchange-angrepene.

Angrepene har rammet tusenvis av datamaskiner og nettverk, de fleste i privat sektor. USA har nå tatt ut tiltale mot tre tjenestemenn i det kinesiske statssikkerhetsdepartementet samt en hacker.

Spionasje og tyveri

Også EUs utenrikssjef Josep Borrell fastholder at hackingen ble utført fra Kina. Ifølge ham var målet spionasje og tyveri av opphavsrettslig beskyttet materiale.

I en uttalelse til NTB mandag kveld etterlyser den kinesiske ambassaden bevis fra Norge og Søreide for påstandene om at Kina står bak.

– I ettermiddag kom den norske siden plutselig med påstand om at IT-angrepet i mars stammet fra Kina, uten å ha kommunisert med kinesisk side for å få verifisert denne informasjonen, skriver den kinesiske ambassaden.

De skriver at en rekke andre vestlige land og organisasjoner har kommet med anklager om kinesiske cyberangrep, og antyder at disse samarbeider om å sverte Kina.

– Vi mener det er grunn til å stille spørsmål om hvorvidt dette er et kollektivt forsøk på politisk manipulasjon, skriver ambassaden.

Videre hevder de at Kina er svært opptatt av cybersikkerhet, og at de alltid har vært motstandere av og slått ned på IT-angrep. De understreker at dette er forbudt i Kina og at borgere som gjennomfører slike angrep blir straffet.

– Vi har bedt om og venter på at den norske siden kommer med bevis for dagens påstand. Samtidig er vi sterkt imot grunnløse påstander og sverting av Kina, skriver den kinesiske ambassaden.

(©NTB)