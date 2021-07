Tolv nye smittetilfeller på Nord-Jæren

innenriks

Det er åtte nye smittetilfeller i Sandnes, skriver Stavanger Aftenblad.

To av dem er 10 år eller yngre, mens fire er mellom ti og 20 år. To personer i 20-årene er smittet, og smitteveien for en av dem er ukjent. Sandnes har hatt 32 nye smittetilfeller fra forrige søndag og til lørdag.

I Stavanger er fire personer koronasmittet. Ett av tilfellene er nærkontakt og ett er innreise fra utlandet. De to siste har henholdsvis usikker og ukjent smittevei, ifølge kommunen.

To av de koronasmittede er i 20-årene, mens de to siste er i 50-årene.

