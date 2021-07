Politiaksjon mot Hells Angels i Tromsø – en person pågrepet

innenriks

Det skriver Nordlys.

Politiet aksjonerte også mot et lokale i sentrum av Storslett.

– I forbindelse med en pågående straffesak er vi til stede fordi det er tatt beslutning om ransaking, sier politiets innsatsleder Daniel Kvalsund.

De har beslaglagt et våpen og narkotika.

– Bakgrunnen for aksjonen er at et medlem av Hells Angels Tromsø er siktet for trusler etter straffelovens paragraf 263. Truslene er framsatt mot en politiansatt. Politiet ser svært alvorlig på trusler mot ansatte i politiet og rettsvesenet for øvrig, skriver Troms politidistrikt i en pressemelding.

Hensikten med aksjonen er ransaking og å sikre bevis i etterforskningen av denne saken.

Ifølge Nordlys ble aksjonen i Tromsdalen avsluttet rundt klokka 14.40.

