Svak nedgang på Oslo Børs – BerGenBio stiger etter koronanyhet

Aksjen er blant de mest omsatte fra start og stiger 7 prosent ved åpningstider tirsdag.

Det skjer dagen etter at forskningsresultater viste at kreftmedisinen bemcentinib er mer effektiv mot alvorlig covid-19-sykdom enn først ventet. Overlevelsesraten var 96,6 prosent for dem som fikk bemcentinib og 91,2 prosent blant dem som ikke fikk det.

Laboratorietester viser i tillegg at bemcentinib vil virke på nye mutanter av viruset.

Ellers åpner børsen relativt flatt. Tross sterke kvartalsresultater faller DNB 0,21 prosent, mens oljegiganten Equinor faller 0,52 prosent.

Oljeprisen er ved 9.20-tiden på 75,44 dollar fatet, opp 0,37 prosent.

