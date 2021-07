Skogbrann i nasjonalpark øst for Kautokeino

innenriks

Brannvesenet i Kautokeino er fløyet ut til området i et Sea King redningshelikopter til brannen, som ifølge NRK er i Øvre Anárjokha nasjonalpark.

Den skal ikke være i nærheten av Buolžajavri i Kautokeino kommune.

Ifølge politiet er brannens omfang uvisst. Det skal ikke være folk eller hytter i området. Skogbrannhelikopter er også blitt rekvirert til stedet.

Det har også kommet opplysninger om at det har startet ytterligere en brann cirka to mil nord for området det først ble meldt om.

Lørdag var de stor skogbrannfare i regionen, viser skogbrannfareindeksen til Meteorologisk institutt.

