innenriks

Det opplyser forsikringsselskapet i en pressemelding.

– Mange har nok oppdaget betydningen av en god reiseforsikring gjennom korona-tiden, sier Norge-sjef Espen Opedal i Tryg.

Han legger til at svært få kunder har sagt opp reiseforsikringen sin det siste året.

Selskapet la fredag fram et halvårsresultat som viser et overskudd for den norske virksomheten på 598 millioner kroner, mot 307 millioner i første halvår i 2020.

