– DFDS utgjør et lavere testvolum siden båten ikke er så stor, men Colorline har potensielt et stort volum med passasjerer. Båten kan dog ikke fylles med flere passasjerer enn det vi har kapasitet til å teste, sier koordinator for TISK-riggen i Oslo kommune Elisabeth Vennevold.

Her skal man benytte seg av antigen hurtigtester, og det er én kø for gående og én kø for kjørende passasjerer.

