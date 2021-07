Teamet bak norsk film på rød løper i Cannes

innenriks

I Cannes er også kulturminister Abid Raja (V). Han fulgte rød løper-arrangementet via storskjerm og kommenterte på Twitter skuespiller Renate Reinsves kjolepiruett.

– Ååååå, så nydelig gjort, Renate. Du er ekte filmstjerne med internasjonal format. We love you, skrev han.

Reinsve har rollen som Julie, mens Anders Danielsen Lie spiller kjæresten Aksel. Herbert Nordrum spiller Eivind. Med Trier på den røde løperen var også hans faste manusmakker Eskil Vogt.

«Verdens verste menneske», som har den internasjonale tittelen «The Worst Person in the World», er Joachim Triers tredje film som vises i Cannes og kappes om Gullpalmen i den gjeve hovedkonkurransen.

Vogt har i tillegg fått sin film «De uskyldige» – alias «The Innocents» – tatt ut til den også gjeve, offisielle sideseksjonen Un Certain Regard, viet nye og egenartede stemmer. Dermed har parhestene skapt norsk filmhistorie i en enestående, norsk begivenhet under palmene på Rivieraen, for aldri før har to norske filmer konkurrert om priser i det offisielle programmet på filmfestivalen i Cannes, ifølge Rushprint.

I tillegg er Anders Danielsen Lie også å finne i franske Mia Hansen-Løves film «Bergman Island» – som også kjemper om Gullpalmen sammen med filmer av blant andre Paul Verhoeven, Asghar Farhadi og Wes Anderson.

