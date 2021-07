Solid slutt på uka på Oslo Børs

innenriks

Dermed avsluttet Oslo Børs uken med positive tall etter en uke hvor det meste har pekt nedover etter et negativt resultat de siste tre dagene.

Mest omsatt fredag var Equinor og Yara International. Blant aksjene notert på hovedindeksen var det imidlertid Rec Silicon og MPC Container Ship som steg mest med henholdsvis 9,7 og 6,8 prosent. På bunnen av listen finner vi Medistim og Norwegian som falt med henholdsvis 2,7 og 2,2 prosent.

Blant tungvekterne på hovedindeksen steg Norsk Hydro med 5 prosent, Yaras International med 1,8, Adevinta med 1,5 og DNB med 1,2 prosent. Equinor nøyde seg med mer moderate 0,9 prosent.

Teknologiselskapene Pexip og Kahoot har falt kraftig på børs de siste dagene, men flere av dem steg fredag, skriver Dagens Næringsliv.

Kahoot-aksjen – som ikke er notert på hovedindeksen – steg med 4,3 prosent etter at det fredag morgen ble kjent at Softbank har kjøpt aksjer for ytterligere 151 millioner kroner i selskapet. Det følger gårsdagens kjøp på 148 millioner kroner i det norske teknologiselskapet for e-læring. Men ved børsslutt endte aksjen opp med beskjedne 0,1 prosent.

Et fat nordsjøolje ble ved børsslutt omsatt for 75,5 dollar fatet – det er opp med hele 1,6 prosent. Et fat amerikansk lettolje ble omsatt for 74,5 dollar – opp 1,8 prosent.

De europeiske aksjeindeksene steg også fredag. DAX 30 i Frankfurt steg med 1,7 prosent, og CAC 40 i Paris med 2,1 prosent. FTSE 100 i London var mer beskjeden og noterte seg for en opptur på 1,2 prosent.

