Prisene steg 0,3 prosent i juni

innenriks

Fra juni 2020 til juni 2021 økte konsumprisindeksen 2,9 prosent, opplyser Statistisk sentralbyrå.

Kjerneinflasjonen, KPI-JAE, steg 1,4 prosent i samme periode.

Prisene på flyreiser bidro særlig til oppgangen fra mai til juni med en økning på 13,3 prosent. Bøker og boligtekstiler bidro også til oppgangen.

Brus-prisene trakk ned

I motsatt retning trakk prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer med en nedgang på 0,6 prosent.

Spesielt bidro prisene på brus og leskedrikker med et fall på 2,8 prosent i denne perioden. Det kan tyde på at avgiftskuttet på alkoholfrie drikkevarer fra 1. juli allerede er tatt høyde for i dagligvarebransjen, mener SSB.

Priskrig på lettbrus

Direktør Ingvill Størksen i Virke dagligvare er overrasket over nedgangen.

– Juni er vanligvis en måned der prisene på mat og drikke justerer seg noe opp, sier hun.

Noe av nedgangen forklarer hun med at butikkene har hatt priskrig på sukkerfrie drikkevarer.

Kjerneinflasjonen steg

Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen ble særlig trukket opp av strømprisene, inkludert nettleie. Prisene steg hele 68,7 prosent.

Dette må ses i sammenheng med det lave prisnivået gjennom fjoråret for denne varegruppen og et generelt prispress i kraftmarkedet.

Oppgangen ble dempet av prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer. Nedgangen er på 1,7 prosent fra juni 2020. Prisene på klær falt 3,7 prosent i samme periode.

Prisene på flybilletter har også falt de siste tolv månedene.

(©NTB)