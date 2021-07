Steen om økningen i Oslo-smittetallene: Vi følger med

innenriks

– Selv om det ikke er snakk om en stor økning i tallene, følger vi selvsagt med. Men vi skal være forsiktige med å trekke noen forhastede konklusjoner. Smittetallene har vært lave lenge, og gjenåpningen går bra, sier helsebyråden til NTB.

Steen mener økningen virker mer dramatisk siden smittetallene i Oslo nå er så lave.

– Folk må fortsatt huske å holde avstand, vaske hender og holde seg hjemme hvis de har symptomer, sier han.

Over snittet

Det er registrert 34 nye koronasmittede i Oslo siste døgn, som er 15 over snittet de sju foregående dagene.

34 tilfeller er ti færre enn på tirsdag, men 14 flere enn samme dag forrige uke.

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 20 smittede per dag.

Flest smittede på Nordstrand

Smittetallene er høyest i bydel Nordstrand. Der ligger smittetrykket på 80 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble det registrert tre nye smittede i bydelen siste døgn.

Etter det følger bydelene Frogner (64) og Ullern (58).

Bydel Grorud har for tiden de laveste smittetallene. Der er smittetrykket på 14 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble det registrert én nye smittede i bydelen siste døgn.

Totalt er 37.568 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

