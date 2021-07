Solid nedtur på Oslo Børs

innenriks

Mest omsatt ble nok en gang Equinor, fulgt av Norsk Hydro og Yara International.

Blant de større selskapene på hovedindeksen falt Equinor-aksjen med 1,3 prosent og DNB med 1,4. Adevinta falt med 1,2 prosent og Yara med mer beskjedne 0,2.

Nyheten om at Telenor solgte seg ut av Myanmar hadde ingen stor innvirkning på aksjen, som steg med mer beskjedne 0,3 prosent, men samtidig var Telenor det eneste av de fem største selskapene på hovedindeksen som gikk i pluss på en laber dag for Oslo Børs.

Dagens vinner ble Subsea 7, som steg med 1,6 prosent etter nyheten om at selskapet fusjonerer med rederiet OHT.

Dagens soleklare taper ble videokonferanseselskapet Pexip Holding, som tross større inntekter enn budsjettert, falt med hele 15.5 prosent.

Kahoot, som ikke er notert på hovedindeksen, ble torsdag det nest mest omsatte selskapet på børsen totalt, etter Equinor, og steg med moderate 0,4 prosent.

Oljeprisen fortsatte å falle også torsdag og var nok med på å drive hovedindeksen ned. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for i overkant av 73 dollar, ned med 0,12 prosent og hele 4,5 dollar mindre per fat enn tirsdag. Et fat amerikansk lettolje gikk for 71,7 dollar, ned med 0,5 prosent.

De europeiske aksjeindeksene gikk alle i minus torsdag. Både FTSE 100 i London og DAX 30 i Frankfurt falt med 1,7 prosent, mens CAC 40 i Paris falt med 2 prosent.

(©NTB)