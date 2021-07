Nybø undertegnet frihandelsavtalen med Storbritannia

innenriks

Den meget omfattende avtalen med britene er avgjørende for store deler av norsk næringsliv etter brexit – men er viktig også for folk flest, mener næringsminister Iselin Nybø (V). Hun var torsdag i London og undertegnet den historiske frihandelsavtalen med Storbritannia på vegne av Norge – et snaut år etter at forhandlingene med britene startet.

– Storbritannia er vår viktigste handelspartner etter EU. Den sikrer norske bedrifter like eller bedre konkurransevilkår når de skal opp mot bedrifter fra EU i det britiske markedet, sier Nybø til NTB.

Seremonien fant sted i Old Admiralty Building i Whitehall sammen med Efta/EØS-landene Island og Liechtenstein. Viseminister Ranil Jayawardena for internasjonal handel representerer Storbritannia, mens utenriksministrene Gudlaugur Thór Thórdarson og Dominique Hasler undertegnet for Island og Liechtenstein.

Handel for 240 milliarder

Uten avtalen ville toll på britisk import fra Norge og Island ha økt med anslagsvis 65 millioner pund – nesten 800 millioner norske kroner etter dagens kurs – ifølge Jayawardena. Han anslår at avtalen sikrer tollfri handel for over 240 milliarder kroner, framgår det av en pressemelding i anledning undertegningen.

– Jeg ser fram til å sluttføre en omfattende handelsavtale for varer og tjenester med våre langvarige partnere Norge, Island og Liechtenstein, som kan tre i kraft i løpet av 2021, sier han.

Storbritannia er det landet i verden Norge eksporterer mest til. I fjor eksporterte norske bedrifter varer for nærmere 135 milliarder kroner til Storbritannia. Det tilsvarer 22 prosent av all norsk eksport. I tillegg selger Norge årlig tjenester til britene for nærmere 40 milliarder kroner.

Olje og gass, metaller og sjømat utgjør den største andelen av norsk eksport til Storbritannia.

EØS-avtalen bedre

Ifølge siste tilgjengelige tall, fra 2018, importerte Norge varer og tjenester for 85 milliarder kroner. Industrimaskiner, biler og medisiner utgjør en betydelig andel av importen.

Avtalen som ble undertegnet torsdag, er den mest omfattende frihandelsavtalen Norge noen gang har inngått etter EØS-avtalen. Den sikrer norske virksomheter, ifølge Nybø, like gode eller bedre vilkår enn konkurrentene fra EU.

– Samtidig er det viktig å understreke at avtalen ikke fullt ut erstatter ut den tilknytningen vi hadde til Storbritannia gjennom EØS-avtalen. Vi mister den dynamiske utviklingen av felles regelverk som kjennetegner EØS-avtalen. Når det oppstår nye handelshindre i fremtiden, må vi løse dem i løpende dialog med Storbritannia, sier Nybø.

Stortinget rakk å banke den gjennom før sommerferien. Når Storbritannia har sluttført sin prosess, kan avtalen tre i kraft. Det skjer neppe før etter sommeren.

