Minst én aktør har fått godkjenning for svangerskapsprøven NIPT

Ifølge Klassekampen vil Spesialistsenteret for kvinner, som holder til på Jessheim, starte opp et tilbud om testing i august.

– Det stemmer at Spesialistsenteret for kvinner har fått godkjent av Helsedirektoratet å tilby NIPT-test som privat aktør, skriver Martin Lundring, daglig leder og spesialist i gynekologi, i en epost.

Utover det kan han ikke gi flere detaljer.

Det har kommet i alt 16 søknader om godkjenning til å tilby testen, som kan avdekke om fosteret har Patau syndrom, Edwards syndrom eller Downs syndrom.

Blant dem som har søkt, er de store aktørene Aleris Helse og Volvat.

Vedtatt i fjor

Det har gått over ett år siden den genetiske svangerskapsprøven NIPT ble tillatt i Norge. Det skjedde da Stortinget sa ja til alle de foreslåtte endringene i bioteknologiloven 26. mai i fjor. Samtidig ble det også tillatt med eggdonasjon, assistert befruktning for enslige og tidlig ultralyd.

Lovendringene skjedde til tross for sterk motstand fra KrF. Partileder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad kalte utfallet «et stort tilbakeslag for likeverdet i Norge».

– KrFs mål har vært å sikre en lov som ikke skaper et sorteringssamfunn og en lov som sikrer barns rettigheter. Slik loven nå ligger, så har vi ikke klart det, uttalte Ropstad til NTB.

Beskyldt for trenering

Tidligere i sommer uttrykte både Ap, SV og Frp overfor NRK at de mente regjeringen har brukt for lang tid på å få på plass ordningen for NIPT-prøver. Frps helsepolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen, omtalte det som en «bevisst trenering fra regjeringspartienes side».

Helseminister Bent Høie (H) kalte kritikken urimelig og sa det var tidkrevende at Stortinget har vedtatt klare krav til kvalitet og kompetanse som de private aktørene skal ha.

Før den nye ordningen gjelder tilbudet om fosterdiagnostikk i Norge kun dem som oppfyller visse kriterier. Norske kvinner har måttet reise til utlandet eller sende blodprøver til klinikker i utlandet for å få gjennomført testen.

