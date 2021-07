Kreta er ikke lenger grønt på EUs smittekart – kan bli oransje for nordmenn

innenriks

ECDCs smittekart danner grunnlaget for beslutningene som gjøres i Norge. Folkehelseinstituttet (FHI) skal fredag oppdatere sitt smittekart. De gjør imidlertid sin egen vurdering av de europeiske smittetallene, og det er dermed ikke gitt at deres kart samsvarer med ECDCs.

Mandag denne uka åpnet store deler av Europa opp for reiselystne nordmenn. En rekke land ble markert som grønt, noe som betyr at man kan reise fritt uten å tenke på karantene.

Det er imidlertid et krav om å fylle ut et skjema og teste seg på grensen ved ankomst. Dette gjelder riktignok ikke for fullvaksinerte eller folk som har vært smittet de siste seks månedene.

Torsdag oppdaterte ECDC smittevernkartet sitt, noe som gir en pekepinn på hva FHI vil beslutte fredag.

Den populære greske øya Kreta var blant områdene som ble markert som grønt forrige uke, men øya har fått endret status til oransje på ECDCs oppdaterte smittevernkart.

Ba folk være forberedt på raske endringer

Selv om det fra denne uken var mulig å reise på ferie, har regjeringen understreket at smittesituasjonen kan endre seg raskt, og at dette er noe folk må være forberedt på. Dermed kan nordmenn som har reist til Kreta på ferie, risikere å måtte sitte i karantene når de reiser hjem til Norge likevel.

– Smittesituasjonen kan endre seg fort, og det kan komme andre typer restriksjoner på vei hjem, sa kommunikasjonssjef Trude Måseide i Utenriksdepartementet til NTB forrige uke.

Flere oransje regioner hos oss

Samtidig er flere regioner i Norge å regne som oransje soner, ifølge smittekartet. Forrige uke gjaldt det kun Agder, men nå er også Trøndelag og Troms og Finnmark omfattet. Endringene kan få konsekvenser for turister som ønsker å reise til Norge.

Det er også noen endringer i nabolandene våre. I Finland går hovedstaden Helsingfors og hovedstadsregionen fra grønt til oransje. Svenske Småland, Gotland og Öland var oransje forrige uke, men blir nå grønt. Det samme gjør Latvia.

Det er for øvrig ikke veldig store endringer på Europa-kartet. Portugal og store deler av Spania har endret farge fra oransje til rødt, men det utgjør ingen vesentlig forskjell for nordmenn siden man uansett måtte i karantene ved innreise til Norge hvis man ikke har vaksinesertifikat.

(©NTB)