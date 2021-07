Alle over 18 år i Bergen har fått tilbud om vaksine

innenriks

– Vi har fremdeles enkelte ledige doser i neste uke, og i uke 29 er det foreløpig mange ledige vaksinetimer, sier leder Elisabeth Engelsen for vaksineprosjektet i Bergen kommune.

Vaksinedekningen i kommunen er nå på over 80 prosent i alle aldersgrupper over 45 år. Den øker også jevnt blant dem som nylig har fått brev med tilbud om koronavaksine.

– Bergenserne har vært flinke til å registrere seg for vaksinering når de har mottatt brev, og nå håper vi at enda flere vil benytte muligheten til å sikre seg første dose av koronavaksinen de to neste ukene, sier Engelsen.

