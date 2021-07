Lynnedslag førte til brann i bolig i Møre og Romsdal

innenriks

Lynet slo ned i huset klokken 15.55, skrev 110-sentralen i Møre og Romsdal på Twitter.

– Det elektriske anlegget tok fyr, men ble slukket av huseier, opplyser brannvesenet.

Tor Ivar Sjåstad i 110-sentralen sier til Tidens Krav at det begynte å brenne i en telefonkontakt i boligen.

– Lynet kan ha slått ned i en telefonlinje. Men å si akkurat hvor det slo ned, blir bare spekulasjoner, sier Sjåstad.

Han sier brannen var helt slukket da brannvesenet kom til stedet, og at ingen personer kom til skade.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsler for Trøndelag og Møre og Romsdal. Forrige søndag ble det målt over 14.000 lynnedslag i store deler av landet, og spesielt Møre og Romsdal var utsatt.

– Det er rett og slett ustabilt, skiftende vær utover helgen, og det kan være torden i området. Vi har sendt ut farevarsler for lyn i Møre og Romsdal og Trøndelag allerede onsdag, men det ser ut til at det blir såpass ustabilt torsdag at dette vedvarer, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød i Meteorologisk institutt til NTB.

