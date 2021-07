Norge tilpasser karanteneregler for film- og serieproduksjoner

innenriks

Regjeringen kommer med lettelsene i karantenereglene for filmbransjen for å lette til rette for planlegging av opptak til høsten, heter det i en pressemelding.

Film- og serieproduksjoner må fortsatt forholde seg til gjeldende innreiserestriksjoner, og enhver må oppfylle kriteriene for unntak.

Det vil si at de må fremlegge et gyldig koronasertifikat eller vise at man reiser fra et grønt land. Det gis også unntak for dem som har fått innreisetillatelse fra Sjøfartsdirektoratet, og for innreise for utlendinger med arbeid som er strengt nødvendig for å opprettholde aktivitet i norske virksomheter.

I tillegg kreves det at man har fått tilsagn fra Norsk filminstitutt om tilskudd fra filminsentivordningen, og det stilles krav til smittevern under hele produksjonen.

(©NTB)