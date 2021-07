FHI anbefaler mindre ubehagelig koronatestmetode for personer uten symptomer

innenriks

Det er mindre ubehagelig og gir nesten like sikre svar, opplyser Folkehelseinstituttet.

Test fra neseboret innebærer at en pinne føres cirka 1 centimeter inn i neseboret, i stedet for helt bak i nesesvelget.

– Virusmengden av koronaviruset hos smittede er størst i bakre nese, men prøvetaking fra fremre nese vil være tilstrekkelig til å fange opp de aller fleste smittede personer, sier overlege Trude Arnesen ved Folkehelseinstituttet.

– For mange, som for eksempel barn, utgjør dette en stor forskjell.

Erfaringene fra massetestinger utført i vår og sommer viser at prøvetaking fra neseboret gir tilstrekkelig gode resultater også for yngre barn.

De som er aktuelle for denne testmetoden, er for eksempel personer som ikke har symptomer, men testes fordi de har vært på reise, fordi de kan ha vært utsatt for smitte, eller fordi de trenger det til koronasertifikat eller for adgangstesting.