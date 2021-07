Helseskadelige stoffer funnet i smykker

innenriks

Det vanligste bruddet var innhold av kadmium over regelverksgrensen.

– En av tre kontrollerte smykker er ulovlige. Det er for dårlig. Smykker har direkte kontakt med hud, og kan lekke ut helseskadelige stoffer. Det utgjør risiko for forbrukernes helse og for miljøet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet.

Norge deltok i aksjonen med åtte europeiske tilsynsmyndigheter. 179 smykker ble undersøkt mellom 2020 og 2021. Blant disse var 67 ulovlige.

– 26 prosent av smykkene til barn og 42 prosent av smykker til ungdom og voksne var ulovlige. Smykkene til barn overholdt regelverket i større grad enn de som var tiltenkt unge og voksne, sier Veulemans.

Miljødirektoratet kontrollerte 27 smykker, hvorav seks hadde for høyt innhold av enten bly, kadmium eller nikkel. Smykkene var kjøpt fra både norske og utenlandske nettbutikker.

(©NTB)