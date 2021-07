Vedum vil bremse skolenedleggelser

innenriks

Om Vedum og Senterpartiet havner i regjering, vil han benytte anledningen til en ny form for statlig sponsing av grendeskolene.

– Jeg som rikspolitiker kan ikke gjøre noe med hver enkelt skole. Men det vi kan gjøre noe med, er inntektssystemet, sier Vedum til VG søndag.

I hans plan skal antall skoler i en kommune legges inn som et nytt kriterium i inntektssystemet til kommunene. I første omgang tildeles et årlig tilskudd til hver kommune på 500.000 kroner per skole.

– Det vil bety en omfordeling i inntektssystemet på litt over 1,2 milliarder. Da vil det bli mer lønnsomt for norske kommuner å opprettholde en desentralisert skolestruktur. Og kommunene vil gå glipp av en halv million årlig hvis de legger ned en skole, sier Sp-lederen.

