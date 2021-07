FHI: Deltavarianten sprer seg ikke så raskt i Norge som fryktet

innenriks

Helsemyndighetene gikk tidlig ut og advarte om at deltavarianten kom til å bli dominerende i Norge. Dette har fortsatt ikke skjedd.

– Vi har beredskap for å gjeninnføre tiltak også i Norge, men med økning i vaksinedekningen er vi bedre beskyttet, og det bremser smitten. Vi ser også at delta har spredt seg litt mindre raskt enn alfa. Den har ikke overtatt i like raskt tempo som alfa gjorde, sier Vold til TV 2.

Hun beskriver situasjonen med vaksinedekningen og utbredelsen av deltavarianten som et kappløp.

– Vi er i en situasjon hvor vi vet at vaksinene gir god beskyttelse mot deltavarianten og alvorlig sykdom. Vi ser samtidig at det er en del smitte blant dem som ikke er vaksinert. Derfor er det et kappløp mellom bedre vaksinedekning og å bremse utbredelsen av deltavarianten, sier Vold.

