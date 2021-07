Dobbeltdrap-mistenkt polakk vil anke til Høyesterett

innenriks

Mannen selv sier at politiet har tatt feil mann, selv om han ifølge politiet har samme fingeravtrykk som mannen som er dømt for dobbeltdrap.

Han er nå varetektsfengslet i fire uker i påvente av en eventuell utlevering til Polen. Tingretten stilte bak politiets konklusjon om at den pågrepne er samme person som i den internasjonale arrestordren, utstedt fra Polen. Også lagmannsretten fastslo at det foreligger tilstrekkelig bevis for dette.

Nå vil han anke lagmannsrettens kjennelse til Høyesterett, skriver Bergens Tidende.

Politiet mener mannen er dømt for et dobbeltdrap som skjedde i Polens hovedstad Warszawa i 1999. Den polske mannen fikk livstid, men i 2014 fikk han permisjon fra fengselet for å donere en nyre til sin syke mor. Mannen stakk imidlertid av og forsvant.

Forsvarer Kai-Inge Gavle mener at det kan være i strid med både arrestordreloven og menneskerettighetene om mannen sendes til et polsk fengsel.

– Vi har tre dager på oss til å anke saken til Høyesterett. Det er vårt fokus nå, sier Gavle til Bergens Tidende.

